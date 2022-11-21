Две новые поликлиники открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Две новые поликлиники открылись в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Продолжаем активно развивать медицинскую инфраструктуру столицы. В октябре пациентов начали принимать три новые поликлиники, теперь открываем еще два новых здания площадью около 8 тысяч квадратных метров", – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Первое учреждение расположено на северо-востоке в Алексеевском районе. Там ввели в эксплуатацию корпус детской городской поликлиники № 99. Также детско-взрослую амбулаторию больницы "Кузнечики" открыли в поселении Щаповском в ТиНАО.

В департаменте подчеркнули, что новые здания помогут повысить доступность медицинской помощи для 15 тысяч пациентов. Учреждения оснастили современным оборудованием.

Ранее сообщалось, что сотрудники комплекса городского хозяйства выполнили 40% работ по капитальному ремонту корпуса № 20 городской клинической больницы имени Боткина. Мероприятия запланировали завершить летом 2023 года.

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