Москвичей предупредили о пасмурной и дождливой погоде 28 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала о пасмурной и дождливой погоде, которая установится в Москве в среду, 28 сентября, передает РИА Новости.

"На фоне преобладания облачной погоды местами пройдут небольшие дожди. Днем в столице около 10 градусов, в столичном регионе – 7–12 градусов", – рассказала эксперт.

Пасмурная и сырая погода, по словам Волосюк, станет следствием влияния атмосферного фронта. Скорость ветра будет достигать 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление 28 сентября ожидается на уровне 737 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, это на 10 единиц ниже привычной столичной нормы.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, чем был вызван туман в Подмосковье 27 сентября. Научный руководитель организации Роман Вильфанд подчеркнул, что необычное погодное явление стало следствием резкого перепада температур.

"Утро": в столице ожидается 11 градусов 28 сентября

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