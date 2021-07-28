"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

Среди привившихся от коронавируса москвичей разыграли еще пять автомобилей. Прямая трансляция розыгрыша состоялась в прямом эфире телеканала Москва 24.

Победителей выбирали среди тех, кто получил первый компонент вакцины с 19 по 25 июля. Ими стали Николай Юрьевич, Айжан, Сергей Алексеевич, Ольга Владимировна и Виктория Александровна.

Победителям позвонят с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как можно получить приз.

Также участники розыгрыша могут самостоятельно проверить, вошли ли они в число победителей, на портале mos.ru. Для этого нужно ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Новая программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня. Сергей Собянин объявил, что каждую неделю среди привитых от коронавируса горожан будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.

Помимо этого, для москвичей старше 60 лет запущена беспроигрышная лотерея "Миллион призов", в рамках которой после первой прививки можно получить бонусную карту на 1 000 рублей или промокод на ту же сумму. Деньги можно потратить в магазинах, ресторанах и аптеках партнеров программы.