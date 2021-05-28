Снимавшаяся в фильмах ужасов актриса умерла в 30 лет

Фото: instagram.com/lorina_kamburova

Умерла болгарская актриса Лорина Камбурова, известная по фильмам "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо" и Doom. Об этом в Facebook сообщил ее друг – фотограф Геннадий Авраменко.

Актрисе было 30 лет. Незадолго до смерти у нее диагностировали двухстороннее воспаление легких. Камбурова находилась в больнице.

Место и время похорон артистки Авраменко не назвал.

Камбурова известна по ролям в фильмах "Любовь и монстры", "Ночной мир", "День мертвецов: Злая кровь", "Смертельная гонка 4: Вне анархии". Также она была вокалисткой в группе Ross'N Lorina.