В Госдуме призвали проверить онлайн-кинотеатры из-за украинского контента

Фото: кадр из сериала "Слуга народа", режиссер – Алексей Кирющенко; производство – "Квартал 95"

В РФ следует организовать проверку использования доходов от показа украинских фильмов и сериалов. Об этом заявил первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев, который направил директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину соответствующее письмо.

Парламентарий удивился, что в онлайн-кинотеатрах РФ все еще доступны шоу Украины. Речь идет о сериале "Слуга народа", главную роль в котором исполнил украинский лидер Владимир Зеленский, а также о "Сватах".

"Считаю необходимым провести срочную проверку использования финансовых средств от проката кинопродукции, имеющей украинское происхождение, с точки зрения законодательства Российской Федерации на предмет финансирования терроризма и при наличии достаточных оснований принять исчерпывающие меры по прекращению их проката на территории РФ", – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Такой же запрос депутат направил генеральному директору Ассоциации "Интернет-видео" Алексею Бырдину.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко выступила с предложением запретить актерам, признанным в РФ иноагентами, сниматься в фильмах за бюджетный счет.

Однако парламентарий подчеркнула, что вырезать сцены с артистами-иноагентами не нужно, так как картина является продуктом коллективного творчества.



В Госдуме предложили вырезать из кинокартин сцены с актерами-иноагентами

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