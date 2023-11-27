Врач призвал не паниковать из-за вспышки разных инфекций

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Россиянам не стоит нагонять панику из-за вспышки различных инфекций. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Думаю, что это обычная внесезонная вспышка и рост числа острых респираторных вирусных инфекций, к которым надо отнести и ковид. Это обычное явление, панику нагонять не надо", – сообщил он.

Жемчугов пояснил, что в этом сезоне COVID-19 слабый и не вызывает летальности. Чаще всего пациенты обращаются к врачам с кашлем, насморком и головной болью, которые являются симптомами ОРВИ.

В первые три-четыре дня симптомы заболевания у всех одинаковые. Отличить источник болезни можно только тестированием, сообщил специалист.

Ранее стало известно, что заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 38,4%. Рост выявили в 82 регионах страны. За госпитализацией обращались на 16,9% чаще.



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