Диетолог Будаковская: имбирь защищает суставы, помогает похудеть и останавливает простуду

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Имбирь защищает суставы, помогает похудеть и останавливает простуду, заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская.

Также продукт улучшает микроциркуляцию и стимулирует кровоток, уточнила эксперт в беседе с "Доктор 24". Благодаря этому суставы могут нормально работать и становятся менее подвержены различным поражениям и износу.

Еще имбирь может помочь в борьбе с лишним весом. По словам врача, его разогревающий эффект напрямую влияет на снижение массы тела и может сравниться с интенсивными физическими нагрузками.

Помимо этого, чай с имбирем отлично подойдет для профилактики заболеваний. Будаковская пояснила, что продукт способен прогреть организм, активизировать иммунный ответ и помочь справиться с вирусами.

Чаще всего имбирь употребляют в маринованном виде с суши или роллами, рассказала врач, однако обратила внимание, что концентрация активных веществ в нем немного снижена в сравнении со свежим.

При выборе продукта в свежем виде диетолог посоветовала присматриваться к плотному, не сухому продукту, на котором не наблюдается плесени, потемнений и других следов порчи.

При этом Будаковская призвала проявить осторожность людям старшего возраста, у которых есть хронические заболевания, и людям с гипертензией и ишемической болезнью сердца, так как он повышает давление.

Кроме того, она уточнила, что продукт запрещен к употреблению страдающим от заболеваний ЖКТ и мочекаменной болезнью.

В борьбе с лишним весом также поможет отказ от хлеба и других булочных изделий. По словам диетолога Асият Хачировой, первый результат можно увидеть уже спустя месяц – сразу минус четыре килограмма.

Она подчеркнула, что, съев хлеб, человек получает много калорий, но сытость при этом сохраняется ненадолго. А для комфортного отказа от мучного можно оставить в своем рационе крупы, такие как гречка, перловка и полба, а также макароны из твердых сортов пшеницы.