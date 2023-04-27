09:14Общество
Милонов предложил вручать молодоженам бесплатный сертификат здоровья
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В РФ следует начать дарить бесплатный сертификат здоровья всем российским молодоженам. Соответсвующее предложение думский депутат Виталий Милонов направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.
По словам парламентария, такой сертификат поможет молодым людям проверить свое репродуктивное здоровье, общее состояние организма и выбрать подходящую медицинскую терапию. Милонов напомнил, что одно из главных направлений российского правительства является поддержка молодых семей и деторождения.
"Надо отметить, что деторождение и многодетность напрямую зависят от здоровья родителей", – цитирует депутата RT.
Он заявил, что не так давно в СМИ циркулировала информация, согласно которой власти Ямала решили применить практику вручения таких сертификатов. По мнению парламентария, инициатива положительно скажется на демографическом состоянии региона.
Вместе с этим Милонов подчеркнул, что решение должно найти поддержку и распространение на всей территории государства.
Ранее стало известно, что в Госдуме готовят инициативу о раннем выходе на пенсию отцов, которые содержат трех и более детей. Им планируют снизить пенсионный возраст на три года от положенного по закону.
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