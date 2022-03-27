В Москве за сутки госпитализированы 155 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За сутки в Москве госпитализировали 155 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 114 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю ситуации с COVID-19 в столице.

За последние 24 часа выздоровели еще 526 человек. Общее число выздоровевших в Москве составило 2 540 464. За сутки в столице выявили 867 новых случаев COVID-19. Скончались от последствий коронавируса 22 человека.

Ранее Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса российских образовательных организациях. Так, отменяются требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции.

Изменения касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.