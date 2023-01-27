Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты

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Стоматолог-ортопед Рауль Отхозория предупредил о продуктах, которые наиболее вредны для зубов. Об этом пишет "Мослента".

Чтобы иметь здоровые и красивые зубы, нужно следить за своим питанием и не допускать чрезмерного употребления вредных продуктов, подчеркнул врач.

По словам эксперта, хуже всего на состоянии зубов сказываются газировка, липкие конфеты, а также карамель.

Сладости можно заменить темным шоколадом, рекомендовал Отхозория. Однако злоупотреблять им не следует, поскольку он тоже не будет полезен для здоровья зубов.

Желающим иметь красивую улыбку следует также отказаться от соков. Как отметил стоматолог, в них много сахара и кислот.

Есть также продукты, которые окрашивают зубную эмаль:

чай;

кофе;

красное вино;

газированные яркие напитки и энергетики;

соусы (особенно соевый);

ягоды и овощи яркого цвета (черника, ежевика, черная смородина, свекла).

"Пейте газировку через трубочку, если совсем не можете исключить ее. Выбирайте не леденцы и тянучки, а шоколад. Выбирая между печеньем и пирожным с кремом, отдайте предпочтение плотной выпечке, поскольку более рыхлая оседает на зубах", – посоветовал он.

Отхозория напомнил, что после употребления сладкого лучше всего почистить зубы.

Ранее россиян предупредили о вреде жестких зубных щеток, поскольку они агрессивно царапают эмаль. По словам врача-стоматолога Вячеслава Минко, это может привести к гиперчувствительности зубов.

Кроме того, необходимо следить за тем, какой абразивностью обладает паста. Иначе это также чревато нарушением структуры зубной эмали.

"Доктор 24": вопросы стоматологу

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