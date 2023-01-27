10:59Общество
Умер бывший гендиректор "Севмаша" и "Звездочки" Николай Калистратов
Фото: ИА Новости/Алексей Куденко
В возрасте 73 лет ушел из жизни советник гендиректора Центра судоремонта "Звездочка" Николай Калистратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
"Администрация и профсоюзный комитет <...> с глубоким прискорбием сообщают, что 26 января на 74-м году жизни скоропостижно скончался советник генерального директора Николай Яковлевич Калистратов", – сообщили в пресс-службе.
Калистратов начал свою карьеру в 1973 году. Тогда он работал помощником мастера в "Звездочке". Позже стал главным инженером, а в 1992 году возглавил и само предприятие.
В 2007 году он перешел на должность гендиректора "Севмаша", которое является единственным в РФ предприятием, создающим атомные подводные лодки. Там он проработал четыре года, а затем вернулся в "Звездочку".
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