Дети Донбасса записали клип "Аллея ангелов" в память о погибших сверстниках

Фото: vk.com/komitetsovetrossii

Команда телеканала "360" сняла клип "Аллея ангелов" с участием юных жителей Донбасса в память о погибших там детях. Композицию для клипа написали музыкант Олег Шаумаров и поэт Владимир Ильичев.

Автором видеоролика стал журналист телеканала Михаил Ракитский. Он предложил принять участие в клипе детям от 5 до 17 лет, которые стали свидетелями боевых действий.

"Мне очень хочется, чтобы мы показали этих детей. Они настоящие. Это не какая-то там выдуманная история. У них есть характер, как у всех нас, но мы вроде бы нашли подход", – сказал Ракитский.

Сольную партию в клипе исполнила Дарья Ковалева – жительница Донецкой области. По ее словам, в процессе записи клипа она испытывала трудности.

Сейчас часть детей из Донбасса перевезены в Московскую область. Однако некоторые из них хотят вернуться назад, поскольку там остались их родители.

"Сейчас там стреляют. И, насколько я знаю, там очень много людей умерло, там попадает очень много бомб в дом. Я хочу туда обратно вернуться, потому что там мои родители", – сказал Давид Быков, ранее проживающий в Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что свыше 240 детей из Запорожской области посетили новогодний спектакль в Кремле. Поездка ребят была организована в рамках программы "Новый год с Большой переменой". Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что посещение новогоднего спектакля в Кремле стало отличным подарком для детей.



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