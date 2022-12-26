В России за сутки выявили 5 335 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшие сутки на территории РФ врачи зафиксировали 5 335 новых случаев COVID-19 – минимальное количество с 29 ноября. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За сутки в России госпитализировали 528 человек, скончались 50 пациентов с COVID-19. За это время вылечиться от коронавируса смогли 5 577 россиян.

В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 21 769 627 человек, выздоровели 21 168 975. При этом за все время скончались 393 433 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России не ожидается новый рост заболеваемости COVID-19, какой наблюдался в феврале текущего года с приходом "Омикрон"-штамма. В ведомстве отметили, что вирус стал менее агрессивным, а медики научились его лечить.

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