Россияне чаще стремятся повысить доходы, чем год назад – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работающие жители России чаще стремятся повысить доходы в 2022 году, чем годом ранее. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование сервиса SuperJob, участие в котором приняли 1,6 тысячи работающих россиян.

"Главными профессиональными целями на 2023 год россияне чаще всего называли повышение своего дохода и карьерный рост: об этом сообщили по 15% опрошенных. Год назад такие ответы дали 9 и 12% соответственно", – следует из результатов опроса.

Пройти курсы по повышению квалификации в 2023 году хотели бы 14% участников опроса, стать более профессиональными сотрудниками – 9%, открыть или расширить бизнес – 3%. Порядка 2% респондентов намерены освоить новые рабочие обязанности, 1% – закончить проект.

Исследование также показало, что у 28% россиян нет профессиональных целей.

Ранее результаты одного из опросов показали, что около 63% россиян находятся в хороших отношениях с коллегами. На обед вместе с коллегами ходят 69% участников опроса, обсуждает с ними сплетни 41% респондентов, еще 27% высказались против романов на работе.



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