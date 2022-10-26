Москвичам пообещали теплую погоду в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жителей столицы в выходные дни, 29 и 30 октября, ждет теплая погода.

"Предварительно у нас будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха и в ночные, и в дневные часы будет положительная. В субботу ожидается минимальная температура от 4 до 6 градусов, максимальная – 7–9 градусов", – сообщила она РИА Новости.

Синоптик предупредила, что в воскресенье, 30 октября, в Москве может быть дождь. По ее словам, ночные температуры станут выше – от 4 до 9 градусов, а днем в столице воздух прогреется до 10 градусов.

Она подчеркнула, что 30 октября будет очень теплым днем, что нехарактерно для осени в этих числах.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что предстоящая зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой. По его словам, изменение климата ведет к непредсказуемости погодных явлений, поэтому на температуру воздуха этой зимой будут влиять несколько факторов.



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