Фото: Агентство "Москва"

Пункты обогрева для бездомных заработают в Москве с 1 ноября. Они будут открыты круглосуточно, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Уточняется, что в пунктах обогрева "Социальный патруль" бездомные смогут согреться и выпить горячий чай. Также работники пункта смогут направить граждан в случае необходимости в Центр соцадаптации имени Е. П. Глинки для предоставления ночлега и оказания помощи.

"Мобильные пункты обогрева будут работать до 1 апреля будущего года. Востребованность такого вида помощи в холодное время года подтверждается статистикой: только в первом квартале этого года услугой обогрева в мобильных пунктах бездомные граждане воспользовались более семи тысяч раз", – отмечается в сообщении.

Как пояснила замглавы департамента труда и соцзащиты населения Оксана Шалыгина, автобусы социального патруля будут вмещать в себя до 15 человек и следовать по улицам города, реагируя на вызовы с просьбами о помощи. По ее словам, такие транспортные средства будут также находится стационарно недалеко от Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.

Ранее сообщалось, что в России скоро могут появиться сотни новых ночлежек для бездомных. Уточнялось, что их планируют строить в рамках законопроекта, который разрабатывают в Госдуме. По словам парламентариев, на сегодняшний день в РФ наблюдается дефицит подобных объектов.



ГД начала разрабатывать законопроект о строительстве ночлега для бездомных

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