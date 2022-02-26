Синоптик рассказал, когда ожидать весеннюю погоду в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Весенняя погода ожидается в столице до конца февраля и в начале марта, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, первый день календарной весны будет действительно весенним. В Москве ожидается солнечная и штилевая погода, атмосферное давление на 18–20 мм ртутного столба выше нормы, температура будет в районе 3–4 градусов тепла.

Вильфанд отметил, что до конца февраля москвичей также ожидает хорошая и теплая погода. Тем не менее, суббота прогнозируется облачная с небольшими осадками.

"В воскресенье уже будет прояснение, местами небольшие осадки, совершенно несерьезные. В понедельник погода будет уверенно солнечная, ночные температуры прогнозируются 3–5 градусов мороза, а днем – плюс 1–3 градуса", – отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд призвал водителей подождать со сменой резины до апреля. Он отметил, что до конца февраля и в начале марта на всей территории России температура будет существенно выше нормы.