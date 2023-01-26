Сестра Кобзона опровергла сообщения о госпитализации вдовы певца

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Информация в СМИ о том, что вдову певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон госпитализировали из-за проблем с сердцем, является ложной. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на сестру артиста Гелену Кандель.

Родственница певца заявила, что жена Кобзона недавно побывала на концерте Юрия Башмета, она чувствует себя хорошо.

"Если бы даже ее госпитализировали, что из этого? Пусть она живет своей жизнью, как все нормальные люди. Пусть никто не беспокоится о ней, у нее есть люди, которые о ней заботятся", – подчеркнула Кандель.

Она отметила, что сейчас супруга Кобзона пребывает дома.

Ранее сообщалось, что заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского госпитализировали в Боткинскую больницу с кровотечением. Через день его выписали. Актер заявил, что чувствует себя хорошо.

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