Россиянам рассказали, в каких случаях могут привлечь к ответственности за найденную вещь

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Уголовная ответственность при находке утерянной вещи может грозить, если человек совершит действия, направленные на сокрытие предмета. Об этом сообщает Life.ru.

"Для уголовной квалификации значение будут иметь те действия, которые предпринял нашедший. Если из найденного телефона удалять сим-карту или из обнаруженного портмоне – банковские карты и фотографии, то это признаки умысла на сокрытие вещи, за это грозит уголовная ответственность", – объяснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Собеседник издания из ГУ МВД России по городу Москве уточнил, что даже в случае присваивания чужой вещи нарушителя могут найти. Подобное может произойти после обращения в полицию собственника утерянного.

"Если есть обращение в полицию о краже, то сотрудники устанавливают место возможного преступления и изучают записи с любых камер видеонаблюдения", – рассказал он.

Мобильное устройство сотрудники правоохранительных органов могут найти с помощью уникального номера телефона, присвоенного ему производителем.

Избежать уголовной ответственности можно, передав найденную вещь ответственному за помещение или транспортное средство (если потеря была обнаружена в общественном месте или транспорте), а также вернув ее собственнику в изначальном виде.

В случае обнаружения утерянной банковской карты не следует тратить время на поиски ее владельца, рекомендовал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Если карту нашли на улице, можно позвонить в банк, который ее выпустил, либо отнести ее в ближайшее отделение кредитной организации. При обнаружении платежного средства в транспорте необходимо передать его ответственному.



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