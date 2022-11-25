В РФ за сутки выявили 5 992 случая заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие 24 часа в России зафиксировали 5 992 новых случая заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Не смогли побороть болезнь 56 пациентов. Всего с начала коронавирусной пандемии зафиксировали 21 562 758 заражений и 391 736 смертей.

Количество выздоровлений увеличилось за сутки на 5 337. В настоящее время количество победивших болезнь составляет 20 972 766.

До этого иммунолог Николай Крючков отметил, что заразиться штаммом коронавируса "Цербер" может любой человек. Но стоит учесть, что тяжелому течению болезни больше всего подвержены пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями.

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