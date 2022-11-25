Названы регионы РФ с наименьшими темпами прироста преступлений в интернете

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МВД представило статистику зарегистрированных преступлений с использованием IT-технологий, совершенных с января по октябрь 2022 года. По данным ведомства, наименьшие темпы прироста таких преступлений отмечаются в Ненецком АО, (-33,8%), Чечне (-32,9%) и Калмыкии (-31%), сообщает RT.

Кроме того, в число лидеров по данному показателю вошли Оренбургская область и Хакасия, в которых количество совершаемых в интернете преступлений сократилось на 25,1 и 23,2% соответственно. В прошлом году этот список возглавили Новосибирская и Рязанская области, Еврейская АО, а также Ивановская и Архангельская области.

В целом по стране с января по октябрь было зарегистрировано 429,2 тысячи таких преступлений.

"(Это. – Прим. ред.) на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в материалах.

Ранее член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина напомнила, что за оскорбления в интернете предусмотрен штраф.

Она отметила, что российским законодательством не установлена отдельная статья за хулиганство в Сети в виде травли, поэтому данные действия подпадают под статью Административного кодекса РФ "Оскорбление".

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