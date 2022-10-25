Эксперт по финансам поделилась рекомендациями по выбору работодателя

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При устройстве на новую должность никогда нельзя что-либо покупать или платить за услуги или оборудование, заявила юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам Елена Миронова.

По ее словам, в большинстве случаев просьбы выложить определенные суммы говорят о мошенничестве. Юрист подчеркнула, что в подобном месте человек только потеряет деньги, а не заработает.

"В частности, не следует оплачивать предварительное обучение или оформление документов либо покупать у работодателя товары, которые якобы потребуются для будущей работы", – поделилась Миронова в беседе с "Мослентой".

Эксперт порекомендовала полистать сайт работодателя и найти там раздел "Контакты". Иногда может быть пункт "Прайс за услуги". Следует также обратить внимание на офис компании. По мнению юриста, он должен выглядеть так, будто его каждый день посещают сотрудники.

Миронова также посоветовала не соглашаться на работу в период испытательного срока без оформления трудового договора. Эксперт считает, что человек всегда может потребовать копию документов, где будут прописаны условия выплаты зарплаты.

Ранее юрист РФ, доктор юридических наук Иван Соловьев поделился, что зарплата сотрудника представляет собой одно из главных условий трудового заключения. Если это не так, то подобный контракт был написан с ошибками и специалист вправе потребовать его корректировки.

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