Студенты ведущих вузов РФ примут участие в экономическом хакатоне правительства Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Студенты ведущих вузов России примут участие в экономическом хакатоне "Экономика будущего Москвы", организованном правительством столицы совместно с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Хакатон продлится две недели. Как сообщила руководитель департамента Мария Багреева, за это время участники разработают концептуально новые направления развития столицы в сфере экономической, инвестиционной и промышленной политики, развития малого и среднего бизнеса, жилищного хозяйства и других сфер жизни города.

По словам Багреевой, участие в хакатоне – это возможность для студентов проявить свои таланты, а также предложить собственные идеи для решения научно-практических проблем.

"Мы убеждены, что разработанные участниками хакатона предложения, их дальнейшие научно-прикладные работы в выбранной сфере станут основой для будущих проектов развития не только города Москвы, но и России в целом", – сообщила она.

Студентам будет необходимо самостоятельно определить проблемы московской экономики, а затем разработать проект, направленный на их решение. При оценке работ участников члены жюри проанализируют возможности практического применения проектов, их обоснованности с точки зрения экономики, а также потенциал проектов после их воплощения в жизнь.

Участие в мероприятии примут студенты РЭУ имени Г. В. Плеханова, ВШЭ, РАНХиГС и других образовательных организаций города.

Победители мероприятия получат возможность пройти стажировку в департаменте и Сбербанке России, сообщила Багреева.

Также в столице открыт прием заявок на участие в молодежном чемпионате "Технолидеры Москвы". К участию пригласили учеников общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 до 18 лет, а также студентов вузов и колледжей от 18 до 23 лет.

Заявку на участие в чемпионате должна отправить образовательная организация. Заявления команд, желающих предоставить разработки или продукты, имеющие минимальную жизнеспособность, будут принимать до 30 октября. 26 ноября эксперты выберут 10 лучших проектов для дальнейшей реализации.



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