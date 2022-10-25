Инсульт у женщин встречается в более позднем возрасте, чем у мужчин – Минздрав

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный внештатный специалист – невролог Минздрава РФ и Москвы Николай Шамалов сообщил, что риски возникновения инсульта у мужчин и женщин одинаковые. При этом у женщин он встречается в более позднем возрасте.

"Если посмотреть средний возраст у мужчин и женщин, то все-таки он у женщин будет побольше, то есть женщины чуть позже заболевают инсультом", – цитирует его РИА Новости.

Врач напомнил, что самыми распространенными симптомами инсульта являются слабость в руке с одной стороны, асимметрия лица и речевые нарушения. При выявлении у человека одного из перечисленных признаков необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Врач-терапевт Надежда Чернышова, в свою очередь, дополнила симптомы инсульта сильной головной болью. Кроме того, начинающийся инсульт может сопровождаться потерей сознания и потерей ориентации в пространстве, подчеркнула специалист.

Ранее директор НИИ кардиологии СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков рассказал, как избежать инфаркта и инсульта. Физические тренировки, регулярное потребление чистой воды, рациональное питание, отказ от вредных привычек, положительный эмоциональный настрой и периодические профилактические посещения врача могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и дальнейшего развития инфаркта и инсульта.

Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно отмечается 29 октября.

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