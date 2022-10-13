Врач объяснила, какой вид головокружения можно спутать с инсультом

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Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) часто путают с началом инсульта. При этом состояние не угрожает жизни и здоровью, рассказала Москве 24 цефалголог, отоневролог Анна Лацинова.

По ее словам, симптомы ДППГ проявляются при смене положения головы.



Анна Лацинова цефалголог, отоневролог Типичная ситуация, когда человек утром встает с кровати и вся комната начинает "лететь по кругу". Длятся эпизоды вращательного головокружения недолго – около одной-двух минут.

Кроме нарушения равновесия и ощущения неустойчивости, ДППГ иногда сопровождается тошнотой и даже рвотой. Возникнуть такие приступы могут у любого человека независимо от возраста, хотя чаще такое происходит после 50 лет, отметила врач.

"Спровоцировать ДППГ способны даже легкие травмы головы, заболевания уха (например, отиты) и длительное пребывание в одной позе. К примеру, когда человек долго спит, запрокинув голову. Однако часто определить, что "запустило" головокружение, не удается", – сказала Лационова.

Это состояние в большей степени провоцируют кристаллы карбоната кальция (отолиты), которые находятся в преддверии внутреннего уха: они отрываются и попадают в один из полукружных каналов вестибулярного аппарата. Из-за этого и развивается ДППГ, объяснила врач.

Она пояснила, что кристаллы нарушают течение эндолимфы – жидкости, которая находится внутри каждого канала. В результате вестибулярный аппарат, а от него и головной мозг, получают неверную информацию. Когда процесс нарушается, появляются патологические движения глаз – нистагм. Это и заставляет человека испытывать головокружение.





Анна Лацинова цефалголог, отоневролог Пока отолит есть в канале, каждое движение головы будет давать головокружение. Удалить кристалл можно только механическим путем с помощью лечебного репозиционного маневра (Эпли, Семонта и других), который проводит врач-специалист.

Прежде чем выполнять процедуру, доктор проведет диагностические тесты: с их помощью можно определить, в каком именно канале находится отолит. Если провести процедуру грамотно, кристалл выйдет из канала, и человек перестанет испытывать головокружение.

Ранее врач-кардиолог, терапевт Ольга Козлова рассказала, что причиной головокружения может стать неправильный прикус. Происходит это потому, что нарушается работа вестибулярного аппарата, так как одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены.



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