09:05Общество
Врач объяснила, какой вид головокружения можно спутать с инсультом
Фото: depositphotos/Dmyrto_Z
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) часто путают с началом инсульта. При этом состояние не угрожает жизни и здоровью, рассказала Москве 24 цефалголог, отоневролог Анна Лацинова.
По ее словам, симптомы ДППГ проявляются при смене положения головы.
Кроме нарушения равновесия и ощущения неустойчивости, ДППГ иногда сопровождается тошнотой и даже рвотой. Возникнуть такие приступы могут у любого человека независимо от возраста, хотя чаще такое происходит после 50 лет, отметила врач.
"Спровоцировать ДППГ способны даже легкие травмы головы, заболевания уха (например, отиты) и длительное пребывание в одной позе. К примеру, когда человек долго спит, запрокинув голову. Однако часто определить, что "запустило" головокружение, не удается", – сказала Лационова.
Это состояние в большей степени провоцируют кристаллы карбоната кальция (отолиты), которые находятся в преддверии внутреннего уха: они отрываются и попадают в один из полукружных каналов вестибулярного аппарата. Из-за этого и развивается ДППГ, объяснила врач.
Она пояснила, что кристаллы нарушают течение эндолимфы – жидкости, которая находится внутри каждого канала. В результате вестибулярный аппарат, а от него и головной мозг, получают неверную информацию. Когда процесс нарушается, появляются патологические движения глаз – нистагм. Это и заставляет человека испытывать головокружение.
Прежде чем выполнять процедуру, доктор проведет диагностические тесты: с их помощью можно определить, в каком именно канале находится отолит. Если провести процедуру грамотно, кристалл выйдет из канала, и человек перестанет испытывать головокружение.
Ранее врач-кардиолог, терапевт Ольга Козлова рассказала, что причиной головокружения может стать неправильный прикус. Происходит это потому, что нарушается работа вестибулярного аппарата, так как одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!