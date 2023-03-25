Соучредитель корпорации Intel Гордон Мур скончался в возрасте 94 лет

Фото: intc.com

Скончался соучредитель корпорации Intel, американский предприниматель и инженер Гордон Мур, сообщает РИА Новости.

Мур умер 24 марта в своем доме на Гавайях. Последние часы жизни он провел в окружении семьи. Предприниматель ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Гордон Мур родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года. Вместе с Робертом Нойсом он основал компанию NM Electronics, которую позднее переименовали в Intel. Речь идет об одном из крупнейших производителей микропроцессоров. Мур проработал там до 2006 года.

В 1960-х годах он связал экспоненциальный рост мощности вычислительной техники с увеличением числа транзисторов в процессе производства микросхем – вдвое каждые два года (закон Мура).

Также Мур был филантропом. Вместе с женой Бетти он в 2000 году основал фонд Гордона и Бетти Мур. Целью фонда стала поддержка научных открытий, охрана окружающей среды и улучшение ухода за пациентами.

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