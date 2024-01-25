Эксперты рассказали, как совмещать учебу и работу

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Статус студентов-очников предусматривает некоторые послабления в работе. О них Москве 24 рассказала юрист и эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева.

По данным платформы онлайн-рекрутинга, в настоящий момент в поисках работы по всей стране находятся 686 тысяч молодых специалистов, причем многие из них являются студентами-очниками.

По словам Нечаевой, если студент учится в ссузе и ему от 16 до 18 лет, то его не должны нагружать работой более 4 часов в день (17,5 часа в неделю). При этом если он учится в вузе и ему больше 18 лет, эти правила на него не распространяются. Однако он может договориться с работодателем о гибком графике или неполном рабочем дне, подчеркнула эксперт. Зарплата в таком случае будет пропорциональна отработанному времени либо объему выполненной работы.

Юрист напомнила, что молодому специалисту, который совмещает работу с получением среднего профессионального или высшего образования впервые, Трудовой кодекс дает дополнительные гарантии, а именно отпуск на время сдачи экзаменов.

Так, студенты вузов, обучающиеся на очном отделении, могут рассчитывать на 15 календарных дней в учебном году для прохождения промежуточной аттестации. Также им дается четыре месяца для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов, лишь для сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц.

При этом учащимся ссузов выделяют 10 календарных дней на сессию и до двух месяцев на прохождение государственной итоговой аттестации. Речь идет о студентах, осваивающих образовательные программы с государственной аккредитацией. В иных случаях льготы устанавливаются договорами.

Нечаева подчеркнула, что оформление учебного отпуска не подразумевает выдачи отпускных, то есть зарплата за время отсутствия на работе начисляться не будет. Однако основной оплачиваемый отпуск студенту оформляется, как и любому штатному работнику.

Помимо этого, учащийся любого учебного заведения может претендовать на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП). Порядок его предоставления предусмотрен локальными нормативными актами. Среди причин, дающих на него право, может быть и совмещение учебы с трудовой деятельностью по специальности с предоставлением справки с места работы.

Отмечается, что студенты дневных отделений входят в группу риска для работодателя, потому что очень высока вероятность быстрого выгорания. Поэтому на собеседовании студентов обязательно спрашивают, как они собираются совмещать работу и учебу.

"Мы советуем не отвечать в духе: "Как-нибудь разберусь". Такой ответ не вызывает доверия, поскольку указывает на несерьезное отношение к учебному процессу. Чего же работодателю ждать тогда от такого работника?" – объяснила руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

Она отметила, что задачей соискателя является убедить работодателя в адекватном восприятии действительности. Святицкая порекомендовала на такой вопрос честно ответить: "Буду уделять учебе столько-то часов в день или столько-то дней в неделю или попробую договориться с преподавателями".

Вместе с тем стоит понимать, что сессия является дополнительной нагрузкой, которая увеличивается при совмещении учебы с работой. Если студент учится по программе, имеющей госаккредитацию, работодатель должен предоставлять отпуск на время экзаменов.

В противном случае есть вероятность, что, переключившись на сессию, человек в итоге останется без работы, подчеркнули в компании. В этой ситуации посоветовали избавляться от "синдрома студента", когда выполнение полученного задания отодвигается до последнего момента.

Такой подход научит грамотно планировать время, распределять свои силы, расставлять приоритеты и, как следствие, эффективно работать в режиме многозадачности, заключили в компании.

Ранее российское правительство обновило программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Также там будут сформированы условия, помогающие молодым людям определиться с профессией до достижения 18 лет.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году Москва помогла столичной молодежи, участникам московских программ молодежного технологического предпринимательства создать свыше 130 стартапов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году, подчеркнул мэр.

Встречи московских школьников со студентами прошли в кадровом центре "Профессии будущего"