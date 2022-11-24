В Москве за сутки выявили 1 058 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"

В Москве за прошедшие сутки выявили 1 058 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа были госпитализированы 244 пациента с COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 810 человек, умерли 14.

С начала пандемии в Москве выявили 3 250 366 случаев коронавируса. Выздоровели с начала массового распространения коронавирусной инфекции 3 058 890 столичных жителей, умерли 46 905 человек.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России в октябре. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила их дальнейшее распространение. Вместе с тем она уточнила, что резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.



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