В РФ за сутки выявили 5 784 случая заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие 24 часа было зафиксировано 5 784 случая заражения COVID-19, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.

По данным на 24 ноября, госпитализировали 1 353 пациента, что на 9,6% больше по сравнению со вчерашних днем. Увеличение количества направлений в больницы отмечено в 47 регионах.

Снижение госпитализаций зафиксировали в 28 регионах. Обстановка с заражениями осталась без изменений в 10 субъектах России.

Побороть недуг за сутки смогли 6 112 человек, что на 9,9% меньше в сравнении с предыдущим днем. Скончались за сутки 58 пациентов.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что заразиться штаммом коронавируса "Цербер" может любой человек.

Однако тяжелому течению болезни больше всего подвержены пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями.

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