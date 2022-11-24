Юрист рассказал, что ни в коем случае нельзя делать с найденными деньгами

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Просто так оставлять себе случайно найденные деньги опасно, предупредил ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

В интервью агентству "Прайм" он объяснил, что такие ситуации регулируются статьей 227 Гражданского кодекса РФ, которая трактует найденные вещи или деньги как находку.

По словам юриста, нашедший должен известить о данном факте полицию и оставить найденное у себя на ответственное хранение. При этом в заявлении он может указать, что претендует на находку.

Если в течение 6 месяцев владелец не объявится, что деньги можно забрать. А если же хозяин найдется, то хранитель имеет право на вознаграждение в размере 20%.

Если оставить найденные деньги себе, то в некоторых случаях это может расцениваться как тайное хищение чужого имущества. Такое нарушение карается уголовной ответственностью. Если же признаков кражи не выявлено, то сам по себе факт неисполнения обязанностей нашедшего деньги или вещь в большинстве случаев не образует состава преступления, пояснил Аванесов.

Ранее адвокат Юлия Кузнецова рассказала, что оставлять найденные деньги себе без обращения в правоохранительные органы опасно, так как остается неизвестной их история происхождения. При этом не исключается криминальная версия.

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