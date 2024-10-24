Проект "Сити" телеканала Москва 24 разыграет шоперы с картиной Валерия Чтака

Фото: АО "Москва Медиа"

Проект "Сити" телеканала Москва 24 проведет розыгрыш шоперов с картиной российского концептуального художника Валерия Чтака "Беру свои слова обратно". Лимитированная коллекция была выпущена совместно с Международной ярмаркой современного искусства Cosmoscow.

Принять участие в розыгрыше можно 25 октября 2024 года. Для этого необходимо подписаться на телеграм-канал "Сити".

"Валерий Чтак – один из самых популярных московских концептуалистов прямо сейчас. Эта локальная привязка для нас, разумеется, важна: будучи медиа о культуре и стиле жизни в Москве, мы каждый день рассказываем о городском лайфстайле на диджитал-площадках и в эфире телеканала Москва 24", – рассказала главред медиапроекта "Сити" Евгения Смурыгина.

Чтак является одним из самых узнаваемых и востребованных художников России. В 2022 году он стал "художником года" по версии Cosmoscow. Его картины находятся в частных коллекциях. Также они есть в Московском музее современного искусства и Третьяковской галерее.

Ранее сообщалось, что телеканал Москва 24 вместе со столичным Дептрансом разыгрывает карту "Тройка" с манулом Тимофеем из Московского зоопарка. Для того чтобы получить приз, необходимо сфотографироваться со своим питомцем или снять видео, а затем прислать его в редакцию. Приз получат авторы самых оригинальных кадров.