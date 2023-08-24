Больше половины работодателей РФ рассказали, что были рады отмене удаленки

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64% российских работодателей были рады полностью или частично отменить дистанционный формат работы, на который переходили в период пандемии. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов сервиса "Зарплата.ру".

Необходимость возвращаться в офис расстроила только 28% руководителей отечественных компаний. При этом многие участники опроса (57%) отмечают, что удаленка никак не сказалась на эффективности их работников. На снижение работоспособности сотрудников указывали 30% работодателей, а 13%, наоборот, заметили ее рост.

В ходе опроса руководители компаний (72%) отмечали, что удаленка потребовала от них развития новых навыков. Например, более чем половине потребовалось учиться работе с мессенджерами и сервисами видеоконференций, делегирования полномочий и доверию подчиненным.

На сегодняшний день с дистанционного формата работы полностью вернулись 45% российских предприятий, 51% работодателей отменил удаленку частично, а сотрудники 4% компаний все еще продолжают работать из дома.

Ранее стало известно, что работающие из-за рубежа сотрудники есть в 9% российских компаний. В 36% организаций присутствуют сотрудники, которые работают как из-за границы, так и в РФ. При этом в большинстве случаев число работников, трудоустроенных подобным образом, составляет менее 10% от всего штата.

