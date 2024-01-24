Главу ИОГен РАН Кудрявцева уволили после слов о 900-летних людях

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Минобрнауки уволило директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева. Поводом могли послужить его заявления о том, что раньше люди жили по 900 лет, пишет РИА Новости.

В марте 2023 года мужчина выступил на международной научно-богословской конференции "Бог – Человек – Мир". Доктор биологических наук показал презентацию, в которой говорилось, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, так как "до потопа" она составляла 900 с лишним лет.

Вместе с тем Кудрявцев рассказал, что генетические болезни связаны с родовым и личным грехом.

"С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин", – поделились в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве добавили, что такое решение было утверждено 23 января после согласования с Российской академией наук.

Ранее стало известно, что заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе уволился из МГИМО по собственному желанию. До этого в прессе появились сообщения о том, что профессора могли уволить из-за приглашения на одну из лекций телеведущего Ивана Урганта.