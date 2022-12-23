Терапевт предупредила об опасных последствиях посещения бани

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Посещение бани может быть опасно для людей с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на врача терапевта-эндокринолога Елену Киселеву.

По ее словам, посещение сауны людьми с инфекциями может привести к сепсису и шоку. Кроме того, у человека с хроническими заболеваниями после бани может развиться функциональная недостаточность пораженного органа.

"Высокое артериальное давление и острые сосудистые заболевания могут привести к развитию инфарктов и инсультов, наличие камней в желчном пузыре или мочевыводящих путях могут привести к острой закупорке желчного протока или мочеточников с развитием острой хирургической ситуации вплоть до перитонита", – пояснила Киселева.

Сердечно-сосудистая недостаточность может развиться при массированном расширении кровеносных сосудов.

Терапевт посоветовала покинуть сауну при появлении слабости, головокружении, потемнении в глазах, чувства нехватки воздуха, тяжести за грудиной и боли в любых частях тела. Киселева добавила, что понижать температуру тела нужно быстро, но не резко.

"После посещения русской бани лучше постоять в более прохладном предбаннике, потом обмыться водой с постепенным понижением температуры, потом можно окунуться и в бассейн. Непосредственно в сауне можно начать обливаться теплой водой и только потом погрузиться в бассейн с прохладной водой", – подчеркнула эндокринолог.

Специалист добавила, что такой подход позволит избежать резкого спазма сосудов и изменения кровяного давления. Кроме того, при резком нырянии в ледяную воду есть риск остановки сердца и дыхания.

Киселева указала на важность восполнения запаса жидкости. По ее словам, это можно делать чистой теплой водой, травяными чаями и отварами, минеральной водой без газа или морсами. Пить врач посоветовала часто, но небольшими порциями.

"Безусловно, и баня, и бассейн очень полезны в холодное время года, так как эти процедуры обладают эффектом закаливания и стимулируют иммунитет, облегчают работу бронхолегочной системы, укрепляют сердечно-сосудистую, выводят токсины", – уточнила Киселева.

Ранее эксперт рассказал, что снять перенапряжение после дачных работ могут баня, массаж и холодные компрессы. После процедур боль должна утихнуть через сутки – трое, в противном случае рекомендуется обратиться к врачу.



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