В США призвали убрать из магазинов "ТераФлю" из-за неэффективности

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов (FDA) попросило убрать с продажи препараты Benadryl, Mucinex, а также Theraflu ("ТераФлю") и Tylenol. Врачи считают, что такие лекарства не имеют никакого эффекта, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, в состав таких препаратов, как Benadryl, Mucinex и Tylenol, входит безопасное вещество фенилэфрин. Его используют для устранения заложенности носа.

Эти лекарства можно купить без специального рецепта медика, однако прием их совсем не помогает заболевшим. Такой вывод врачи сделали после четырех проведенных исследований.

Еще в августе поступила информация, согласно которой в российских аптеках представлено множество лекарств по типу "ТераФлю" или "Колдрекса" для снятия симптомов ОРВИ.

Однако было доказано, что после их применения некоторые водители могут лишиться прав.

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