Эксперт объяснил снятие запрета на установку саун в квартирах

Фото: depositpositphotos/Nitrub

Решение МЧС о разрешении устанавливать в квартирах жилых домов сауны и хаммамы вызвано развитием технологий и разработкой новых норм. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на независимого эксперта по пожарной безопасности Дениса фон Мекка.

"В данном случае те, кто занимается разработкой норм, изучили потребности обывателя, изучили, какие появились новые технические решения, и выбрали из них те виды, которые считают наименее опасными", – объяснил специалист.

Сауны и хаммамы, предназначенные для использования в домашних условиях, имеют испарители, подобные установленным в приборах для глажки одежды. Они оснащены небольшой мощностью, рассказал фон Мекк.

При этом специалист подчеркнул, что забывать о правилах пожарной безопасности не стоит. Прежде всего это касается жителей квартир с устаревшей проводкой.

Перед установкой саун и хаммамов в квартирах фон Мекк порекомендовал ознакомиться с сертификатом прибора, а также состоянием проводки.

О внесении корректировок в приказ МЧС России о системе противопожарной защиты стало известно 23 ноября. С 1 декабря 2022 года в квартирах станет допустимым размещение хаммамов и инфракрасных кабин.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!