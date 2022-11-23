Педиатр рассказал о тревожном сигнале частых ОРВИ у ребенка

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Частые, но легко протекающие ОРВИ у ребенка свидетельствуют о хорошей работе его иммунной системы, поэтому родителям не стоит из-за них волноваться, заявил педиатр Игорь Пушкарев. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Если ребенок за год переносит десять эпизодов ОРВИ, еще несколько раз кишечные инфекции, но при этом легко выздоравливает – это показатель хорошей работы иммунной системы", – отметил он.

Пушкарев отметил, что тревожным фактором является не повышенная частота ОРВИ, а тяжелое протекание и стабильно возникающие при болезни осложнения в виде пневмонии, отита и синусита.

"Здесь можно насторожиться и предположить, что защитные механизмы дают сбой. Возможно, есть какие-то его особенности и предрасполагающие факторы, которые способствуют такому течению заболеваний", – пояснил врач.

Он добавил, что причину таких явлений следует искать при помощи педиатра и других врачей.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов заявил, что причины частых ОРВИ у детей заключаются в вирусах и бактериях. По его словам, ребенок сильно ослабевает в результате переохлаждения, поэтому его организм может не выстоять в борьбе с патогенной флорой, которая присутствует в организме.

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