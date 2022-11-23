В Москве за сутки выявили 1 351 новый случай COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За прошедшие сутки в Москве выявили 1 351 новый случай коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа было госпитализировано 205 пациентов с COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 1 098 человек, умерли 12.

С начала пандемии в Москве выявили 3 249 308 случаев коронавируса. Выздоровели с начала массового распространения коронавирусной инфекции 3 058 080 пациентов, умер 46 891 человек.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что новый штамм "Омикрона" – "Грифон" – является самым опасным.

По его словам, опасность нового штамма заключается в его быстром распространении. Информации о том, является ли "Грифон" более летальным, нет, сообщил эксперт. При этом в некоторых европейских странах после прихода данного варианта был зафиксирован рост смертности.



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