Синоптики предупредили о гололедице и дожде в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики спрогнозировали в среду, 23 ноября, облачную погоду со снегом, дождем и гололедицей в Москве и Подмосковье. Об этом информирует Гидрометцентр России.

В этот день ожидаются морозы до -3 градусов. Также прогнозируется мокрый снег с налипаем. Местами может быть гололед, предупредили синоптики.

Температура воздуха составит в Москве от -1 до 1 градуса. В Подмосковье термометр может показать от -3 до 2 градусов.

Ветер в среду будет северо-восточный с порывами до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Между тем главное управление МЧС России по столице предупредило об опасных погодных условиях до полудня. Местами прогнозируется мокрый снег, дождь, отложение мокрого снега и гололед.

Водителям порекомендовали снизить скорость на дорогах и поддерживать дистанцию от впереди идущих машин.

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