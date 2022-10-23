Облачная погода ожидается в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 23 октября, в Москве ожидается облачная погода. В городе также пройдет небольшой дождь, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

"Температура воздуха в Москве составит 6–8 градусов тепла, по области – от 4 до 9 градусов", – говорится в сообщении.

Ветер в столице ожидается южный. Скорость его порывов составит от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в городе в воскресенье составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о предстоящем похолодании. По словам синоптика, температурный переход окажется довольно резким.

Похолодание в столице, по словам эксперта, ожидается со вторника, 25 октября. В дневное время суток синоптик спрогнозировал до 5 градусов тепла, в ночное – от 0 до минус 5 градусов.

При этом заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков порекомендовал не ждать полноценного снежного покрова в Москве в ближайшее время. По его словам, первым снегом можно считать устойчивый покров, а не редкие снежинки, которые являются всего лишь видом осадков.

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