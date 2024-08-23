LADBible: американка осталась парализованной после занятия йогой

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Жительница США осталась парализованной после занятия йогой. Она попыталась выполнить новое упражнение, но неудачно упала, сообщает LADBible.

Эбби Вайс рассказала, что занималась акройогой (сочетание йоги и акробатики. – Прим. ред.) и попыталась выполнить сложное упражнение. Однако она не удержала равновесие и упала на пол. В результате девушка получила серьезную травму спинного мозга и осталась парализованной ниже шеи, пишет СМИ. По словам медиков, теперь за Вайс нужен круглосуточный уход на протяжении всей жизни.

Отец американки отметил, что дочь любила активный образ жизни, регулярно путешествовала, занималась пешими прогулками, танцами и спортом.

"Она сказала, что чувствует себя так, будто в смирительной рубашке", – указал он.

Мужчина добавил, что если бы знал об опасных маневрах дочери на акройоге, то запретил бы ей посещать такие тренировки.

Близкие Вайс выразили надежду, что она снова сможет двигаться по мере того, как ее состояние будет улучшаться. Однако врачи предупредили, что нет никаких гарантий.

Ранее пресса писала, что британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа в трилогии "Властелин колец", оказался в больнице после падения со сцены во время спектакля в Лондоне. Как рассказали очевидцы, Маккеллен оступился и упал, после чего начал просить о помощи. На носилках его отнесли в машину скорой помощи, а представление остановили.

