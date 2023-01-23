В РФ предложили выплачивать 1 млн рублей победителю конкурса "Учитель года"

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В Минпросвещения РФ предложили выделять победителю конкурса "Учитель года" денежное поощрение в один миллион рублей. Инициатива опубликована на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, призерам состязания предложили выплачивать поощрение в размере 500 тысяч рублей. Победителям и финалистам средства планируют выделять каждый год. Выплату намерены установить с текущего года.

Также в ведомстве предложили награждать победителей конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года", "Педагог-психолог", "Учитель-дефектолог", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям". Им предполагается выплата в размере 200 тысяч рублей.

В этом году конкурс "Учитель года" организуют в 34-й раз.

Ранее руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в новом учебнике по истории представят информацию о СВО на Украине, присоединении четырех новых регионов и санкциях Запада против России.

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