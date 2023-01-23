Газовые плиты могут быть причиной развития астмы – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/São Paulo

Использование газовых плит в жилых домах может провоцировать развитие у людей астмы, а также других проблем со здоровьем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов, а также на данные ряда исследований.

Так, по сведениям за 2013 год, использование газовых плит для приготовления пищи повышало риск временного возникновения астмы на 42%, а в каждом пятом случае отмечался риск сохранения недуга в хронической форме на всю жизнь. Однако, как отмечает агентство, эти данные могут быть неточными. В то же время позже ученые неоднократно замечали связь между вероятностью астмы и концентрацией диоксида азота – побочного продукта горения газа.

Между тем в декабре прошлого года специалисты решили проанализировать данные исследования 2013 года. В итоге было зафиксировано, что в 12,7% случаев детская астма в США была связана с использованием газа. Причем этот показатель был выше в тех штатах, где газовые плиты в домах наиболее распространены. В то же время ученые избегали называть газовые плиты прямой причиной астмы, а лишь указывали на существующую связь.

В беседе с News.ru пульмонолог Вячеслав Овечкин назвал мифом информацию о вреде газовых плит. Он отметил, что не располагает достоверными данными, которые бы подтверждали выводы Bloomberg.

"У меня нет такой информации, что использование газовых плит при приготовлении пищи несет риски для возникновения бронхиальной астмы. Если было крупное исследование, возникает вопрос о методике проведения, не исключена подмена факторов", – сказал специалист.

Кроме того, он указал, что в международных рекомендациях по профилактике бронхиальной астмы не содержатся какие-либо меры, касающиеся применения газовых плит. Также Овечкин затронул момент с хронической астмой, отметив, что в российском здравоохранении такого понятия нет, а сама болезнь может проявляться в виде отдельных приступов.

Мнение Овечкина разделяет и доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он напомнил, что астма является аллергическим заболеванием и, чтобы она возникла, у человека с детства должна быть какая-то выраженная аллергия.

"По поводу газовой плиты и бронхиальной астмы – это немножко натянутая история. <...> Когда от воздействия газов возникает поражение – эта болезнь по-другому называется, это ближе к бронхиту, к хронической обструктивной болезни легких", – сказал он.

Такой недуг, по его словам, у детей практически не встречается, поскольку на ее развитие требуется воздействие газа на организм на протяжении минимум 10–15 лет. При этом он подчеркнул, что если плита установлена правильно и имеется вытяжка, то никакого вреда здоровью она не нанесет.

Новости о вреде газовых плит Бабак считает пиар-ходом заинтересованных компаний. Он напомнил об исследованиях о вреде фреона, после чего все перешли на бесфреоновые холодильники, а позже выяснилось, что это был маркетинговый ход компании, которая такие холодильники и придумала.

Ранее пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что в домашних условиях может спровоцировать развитие астмы. По его словам, для профилактики этого заболевания необходимо избавиться от ковров, плюшевых игрушек, плотных штор, а также перьевых и пуховых подушек.



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