Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В России за сутки выявили 4 719 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа от коронавируса в РФ выздоровели 3 640 человек, умер 41 пациент.

С начала массового распространения COVID-19 в РФ было выявлено 21 898 876 случаев заражения. Побороть болезнь за все время пандемии удалось 21 310 166 проживающим в РФ, скончались от коронавируса 394 735 человек.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что коронавирус будет меняться быстрее. По мнению специалиста, новых штаммов COVID-19 станет еще больше, о чем уже свидетельствует появление субварианта "Омикрон"-штамма "Кракен". Подобное может грозить ростом заболеваемости, предупредил эксперт.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в условиях пандемии коронавируса в стране сформировалась негативная тенденция в области репродуктивного здоровья жителей. Вместе с тем он сообщил о необходимости вакцинации для женщин, вынашивающих детей, и тех, кто только планирует беременность.



"Актуальный репортаж": в РФ призвали прививаться от COVID-19 при планировании беременности

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!