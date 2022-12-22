11:59Общество
Порядка 62% граждан РФ назвали СВО главным событием 2022 года
Фото: Минобороны РФ
Свыше 60% жителей России выбрали спецоперацию на Украине как главное событие текущего года. Об этом во время пресс-конференции рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
"Начнем с событий – чем запомнился этот год. Событие № 1 – специальная военная операция, 62%. На втором месте – победа над COVID-19 и окончание пандемии, если она закончилась. Практически столько же – 9% – называют событием года частичную мобилизацию сентябрьскую", – заявил Федоров.
Следом в перечне расположилось событие о присоединении новых территорий к составу РФ, сообщает сайт ВЦИОМ.
Также Федоров рассказал, кого жители считают героями 2022 года. Так, золото в этом списке получили солдаты, выполняющие задачи ВС РФ на территории боевых действий. За это проголосовали порядка 54% респондентов. Далее расположились врачи и медработники, которые ранее занимали первую позицию в этом рейтинге. Топ-3 закрыли сотрудники МЧС.
В исследовании приняли участие около 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 80 регионов России.
Ранее данные опроса соцсети "ВКонтакте" показали, что жертвами пассивной агрессии в Сети становились 24% россиян. Порядка 41% были свидетелями агрессивного поведения по отношению к другим.
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