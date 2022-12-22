Свыше 500 отечественных производителей стали выпускать военную экипировку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 500 российских производителей задействовали свои силы в выпуске военной экипировки с начала частичной мобилизации. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на вице-премьера – главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Глава ведомства рассказал, что с начала мобилизации многие российские заводы сменили формат производства или создали дополнительный отдел, чтобы создавать специальную экипировку. По словам Мантурова, на данный момент фабрики справляются с этой задачей.

"Потребовалось время для решения вопросов с сырьем и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объемы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены", – заявил глава Минпромторга.

Ранее заместитель гендиректора предприятия – производителя боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" Олег Фаустов рассказал, что в РФ хотят выпустить костюм "железного человека" из композитной брони. Такое защитное одеяние поможет полностью закрыть тело солдата как доспехи средневекового рыцаря.

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