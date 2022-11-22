Эксперт перечислила ряд рекомендаций пожилым людям для предотвращения болезни Альцгеймера

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Самые обычные когнитивные и физические нагрузки могут снизить риск развития болезни Альцгеймера, заявила врач-невролог, член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская. Речь идет о, например, вязании или ходьбе.

Она порекомендовала обратиться на сайт memini.ru, который был создан для страдающих деменцией. Там можно найти самые разные тренировки, а также статьи, помогающие узнать больше о недуге.

Чудинская подчеркнула, что пожилым людям необходима регулярная физическая активность, чтобы улучшать кровообращение мозга. Если нет возможности выходить на улицу, считает эксперт, можно совершать прогулки в своей квартире.

"Оптимально, конечно, если человек может выполнять кардиологическую нагрузку, заниматься хотя бы дома на велотренажере", – отметила Чудинская в беседе с "Газетой.ру".

Она добавила, что если пенсионер способен выходить на улицу, то в день ему следует проходить не менее пяти километров.

Ранее психолог Елена Костюк заявила, что разгадывание кроссвордов не поможет излечить болезни мозга. Она подчеркнула, что разного рода специалисты годами находятся в поисках методов профилактики и потенциального обращения вспять возрастных снижений когнитивных функций.

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