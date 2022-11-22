В Москве за сутки выявили 625 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в Москве выявили 625 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация и дальнейшее лечение под наблюдением медиков за прошедшие 24 часа потребовались 216 жителям столицы. Выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 1 030 человек, умерли 13.

С начала пандемии в Москве выявили 3 247 957 случаев коронавируса. Выздоровели с начала массового распространения коронавирусной инфекции 3 056 982 столичных жителя, умерли 46 879 человек.

Ранее главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов предупредил россиян о высокой заразности нового штамма коронавируса "Цербер". При этом, если человек вакцинировался от гриппа или коронавируса, заболевание будет протекать в легкой форме.



Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице

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