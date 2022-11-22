Психотерапевт рассказал, как говорить с детьми о смерти близкого

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Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как и с какого возраста можно говорить с детьми о смерти близкого. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, смягчить остроту темы можно, начав разговор издалека. Фомин отметил, что сперва ребенку нужно объяснить существование факта смерти.

"А далее, сужая от общего к частному, перейти к смерти близких людей", – посоветовал психотерапевт.

Он отметил, что для смягчения темы можно пояснить смерть с религиозной точки зрения. Так, можно рассказать, что смерть является уходом в лучший мир, подчеркнул врач.

Фомин выразил мнение, что говорить с ребенком о смерти можно с 6–7 лет. По его мнению, с этого возраста дети уже осознают серьезные темы.

Ранее психолог Юлия Ватутина рассказала, что не попадаться на глаза детям во время ссор могут лишь те родители, которые живут раздельно. В противном же случае взрослым нужно соблюдать некоторые правила.

По ее словам, часто при ссорах родителей дети считают, что они являются причиной конфликтов. Из-за этого у ребенка может появиться токсичное чувство вины, а в будущем им будет сложнее добиваться желаемого из-за синдрома самозванца.

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