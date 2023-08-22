В России призвали возродить всеобщую воинскую подготовку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России необходимо возродить всеобщую воинскую подготовку. С таким предложением выступил вице-премьер РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает ТАСС.

По его словам, наряду с укреплением отечественных патриотических и духовных традиций это необходимо для победы сегодня и для будущего страны.

Трутнев напомнил, что страны НАТО пытаются сломить экономику России, ее культуру, традиции, навязать собственные, западные модели поведения, принципы отношений людей. В связи с этим, как он считает, уровень воспитательной, патриотической работы определяет будущее России и всего мира.

Вице-премьер признал, что в этой работе за последние 30 лет накоплено немало проблем и ошибок. Он отметил, что противник с помощью интернета вел и продолжает вести активную пропагандистскую работу, направленную главным образом на молодежь.

Трутнев пояснил, что из внимания молодых людей долгое время вымывались базовые понятия. Само понятие патриотизма старались сделать немодным, не соответствующим молодежным трендам. Параллельно происходила деградация системы военной подготовки, добавил он.

"Была ликвидирована начальная военная подготовка в школах. В высших учебных заведениях начальной военной подготовкой на сегодняшний день занимаются всего 1,4% обучающихся. Число специалистов, ежегодно выпускаемых ДОСААФ России, по сравнению с советским периодом, сократилось в 80 раз", – отметил он.

Ранее адмирал Сергей Авакянц получил новую должность и возглавил штаб, курирующий работу пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания начали работу в мае. Они направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Для работы в центрах привлечены 216 инструкторов, прошедших трехэтапную подготовку.

Центры уже успели подготовить более восьми тысяч курсантов. Всего до конца года будут обучены 11,4 тысячи человек.